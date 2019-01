Es geht um einen Tweet, Lob und darum, wie sich ein Regierender äußern darf: Berlins Verfassungsgerichtshof verhandelt am Mittwoch eine Klage der AfD gegen Michael Müller. Er hatte sich im Netz positiv zu einer Protestdemo geäußert.

Berlins Landesverfassungsgerichtshof verhandelt am Mittwoch über eine Klage der AfD gegen den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Die Partei wirft dem Politiker vor, mit einem Tweet seine Neutralitätspflicht verletzt zu haben.



Müller hatte im Mai 2018 angesichts mehrerer Demonstrationen gegen eine AfD-Kundgebung wörtlich geschrieben: "Zehntausende in Berlin heute auf der Straße vor dem Brandenburger Tor und auf dem Wasser. Was für ein eindrucksvolles Signal für Demokratie und Freiheit, gegen Rassismus und menschenfeindliche Hetze."