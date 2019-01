Als erstes Bundesland hat Berlin den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Das Abgeordnetenhaus beschloss am Donnerstag eine entsprechende Gesetzesnovelle - obwohl die Opposition einen anderen Tag bevorzugt hätte.

Berlin macht als erstes Bundesland den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag. Das Abgeordnetenhaus billigte die Pläne der Koalition am Donnerstag mit 80 zu 67 Stimmen. Damit kann der Feiertag bereits in diesem Jahr in Kraft treten.

Berliner hatten bisher neun arbeitsfreie Feiertage pro Jahr - so wenige wie kein anderes Bundesland. Nun sind es zehn. Zum Vergleich: In Bayern ruht die Arbeit an 13, regional sogar an 14 Feiertagen, in Baden-Württemberg an zwölf Feiertagen.