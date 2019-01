imago/Jürgen Heinrich Audio: Inforadio | 16.01.2019 | Sebastian Schöbel | Bild: imago/Jürgen Heinrich

Neuer Charité-Chef Heyo Kroemer vorgestellt - Ein Ostfriese mit Mauerfall-Erfahrung

16.01.19 | 16:24 Uhr

Die Charité, Deutschlands größtes Uniklinikum, bekommt nach gut einem Jahrzehnt einen neuen Chef: Heyo Kroemer übernimmt im September die Leitung. Er soll die Charité in die Zukunft führen. Bei seiner Vorstellung bot er eine Anekdote aus der Vergangenheit.



Das Uniklinikum Charité hat einen neuen Chef, am Dienstag ist Heyo Kroemer offiziell vorgestellt worden. Mit Berlin verbindet den gebürtigen Ostfriesen Heyo Kroemer beruflich bislang wenig, privat dagegen sehr viel: Den 9. November 1989 verbrachte der damals in Stuttgart arbeitende Kroemer in: Berlin.

Sein damaliger Chef hatte ein Angebot auf eine Professur am Benjamin-Franklin-Klinikum bekommen. "Und er reiste nicht gern allein, er nahm immer einen seiner Leute mit. Und das war zufällig ich. Und es war zufällig die Nacht des Mauerfalls." Weil der Chef, vom anstehenden Bewerbungsgespräch gestresst, früh ins Bett ging, zog Heyo Kroemer um die Häuser - und landete an der Berliner Mauer. "Der wirklich größte Eindruck, den ich mitgenommen habe und den ich auch nicht vergessen werde ist, dass Busfahrer nach Ende ihrer Schicht an die Mauer gefahren sind und Leute, die rübergekommen sind, eingeladen haben. Und mit diesen Bussen fuhren sie ziellos durch West-Berlin. Ich saß in so einem Bus. Das war wie eine fahrende Kirche, nachts in West-Berlin."

"Der Wunschkandidat"

Gut dreißig Jahre später, im September 2019, wird Heyo Kroemer die Leitung der Charité übernehmen. Für seinen Vorgänger Karl Max Einhäupl ist er der Wunschkandidat - nach über einem Jahr Suche. "Ich war mir nicht immer sicher, dass das so kommen würde", gibt Einhäupl zu. "Aber es ist unter den Möglichkeiten, die es gegeben hat, die mit Abstand beste Wahl gewesen." Kroemer habe gezeigt, große Einrichtungen der Forschung und Krankenversorgung zu führen.

Er meint damit Kroemers Arbeit an den Unikliniken Greifswald und Göttingen. Die Charité sei nun ein anderes Kaliber, räumt Kroemer selbst ein: Nirgendwo in Deutschland sei das Zukunftspotential in der Medizin so groß - auch, weil die großen Kliniken der Stadt fest in öffentlicher Hand seien.

Kritik an der Krankenhausfinanzierung

An der Charité wolle Kroemer vor allem die Herausforderung des Fachkräftemangels angehen, die Digitalisierung in der medizinischen Versorgung vorantreiben und die Kooperation mit anderen Kliniken ausbauen, beispielsweise mit dem landeseigenen Konzern Vivantes. Dinge, die natürlich viel Geld kosten: Dafür müsse die Krankenhausfinanzierung in Deutschland mit Fallpauschalen grundlegend geändert werden - vor allem bei Kliniken wie der Charité. "Wenn das zehn Jahre so weitergeht, werden wir ganz erhebliche Probleme haben. Die Bundesrepublik Deutschland ist auch das einzige Land international, das seine Unikliniken bei der Vergütung in der Krankenversorgung genauso behandelt wie jedes Kreiskrankenhaus."

Verdi lobt Kroemer - mit Hintergedanken

Zum anhaltenden Streit über die Bezahlung von Arbeitskräften in ausgegliederten Charité-Tochterfirmen hält sich Kroemer bislang noch bedeckt. Die Ausgliederung bestimmter Bereiche sei einst wirtschaftlich notwendig gewesen, nicht nur an der Charité, sondern auch an anderen Krankenhäusern. Diese Firmen nun zu rekommunalisieren, wie das für die Charité-Servicetochter CFM geplant ist, sei überlegenswert, so Kroemer - sofern die Politik die entstehenden Lücken im Budget füllt. Die Dienstleistungsgewerkschaft verdi, die für Donnerstag die ebenfalls ausgegliederten Charité-Therapeuten zum Streik aufgerufen hat, erinnert Kroemer an seine bisherige Wirkungsstätte, die Uniklinik Göttingen. "Dort sind die Therapeuten Teil der Klinik und die Servicemitarbeiter und -mitarbeiterinnen haben einen Tarifvertrag, der sie vor Altersarmut schützt", so Gewerkschaftssprecher Kalle Kunkel. Wenn Kroemer diese Ansätze mit nach Berlin bringe, "wäre das ein großer Fortschritt für die Beschäftigten."