Die Zahl der Organspender ist in Berlin und Brandenburg im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) von Freitag wurden in der Bundeshauptstadt Organe von 48 Spendern entnommen, 2017 zuvor waren es noch 35. In Brandenburg gab es demnach 37 Spender im vergangenen Jahr nach 18 Spendern in 2017.

Auch die Zahl der gespendeten Organe ist gestiegen - in Berlin von 110 auf 166 im vergangenen Jahr und in Brandenburg noch deutlicher von 49 auf 123. Dabei sind Lebendspenden laut DSO nicht eingerechnet.