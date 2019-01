Dem rbb sagte er am Dienstag, statt ihre eigenen Räder in den Bahnen mitzunehmen, könnten Pendler viel bequemer am Zielbahnhof auf Leihräder umsteigen und zur Arbeit fahren.

Nach Schätzungen der Verkehrsverwaltung stehen in Berlin etwa 14.000 Leihräder von sieben Anbietern zur Verfügung. Streese appellierte an die Unternehmen und die Nutzer, die Fahrräder ordnungsgemäß abzustellen. Sonst drohten Strafen der Ordnungsämter, so Streese in der Abendschau.