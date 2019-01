Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus will die Situation von Pflegebedürftigen in Berlin verbessern. Nach Informationen des rbb soll auf der am Freitag beginnenden Klausurtagung in Rostock beschlossen werden, dass das Land neue Pflegeheime betreibt.

Die Pflege sei eigentlich ein Thema für die Bundespolitik, sagte Fraktionschef Raed Saleh dem rbb. "Aber es gibt auch für uns als Land Berlin viele Möglichkeiten, unseren Beitrag zu leisten." Die SPD-Fraktion wolle das Signal setzen, dass Pflege ein sehr zentrales Thema für die Stadt sei.

So will die SPD-Fraktion nach rbb-Informationen beschließen, dass das Land verstärkt Pflegeeinrichtungen betreibt. Dafür sollen hohe Millionenbeträge bereitgestellt werden. Denkbar sind mehrere Modelle, so könnte der landeseigene Krankenhauskonzern Vivantes, der bereits zahlreiche Pflegeheime hat, weitere übernehmen.