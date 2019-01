Die Stadt Potsdam will Flüchtlinge aufnehmen, die nach wochenlangem Warten auf Seenot-Rettungsschiffen am Mittwoch in Malta an Land gegangen sind. Das sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwochabend am Rande des Hauptausschusses. Er habe sich bereits mit einem entsprechenden Schreiben an Innenminister Horst Seehofer (CSU) gewandt.

Die 49 Flüchtlinge aus Afrika hatten auf zwei Schiffen deutscher Hilfsorganisationen, darunter auch das der Berliner Organisation "Sea-Watch", auf dem Mittelmeer ausgeharrt. Sie sollen nun auf insgesamt acht EU-Mitgliedsstaaten verteilt werden, darunter auch Deutschland.