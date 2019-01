Auf Potsdam kommen Kosten in Millionenhöhe zu. Die Stadt wird zu viel gezahlte Kita-Beiträge an die Eltern zurückzahlen. Das haben die Stadtverordneten am Montagabend in einer Sondersitzung entschieden.

Stadt-Kämmerer Burkhard Exner (SPD) rechnet mit mindestens 20 Millionen Euro. "Das ist sicherlich ein sehr hoher Betrag, weil das nach unserer Lesart eine freiwillige Zahlung ist, um Rechtsfrieden herzustellen", sagte Exner.