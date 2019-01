Bellevue Tiergarten Montag, 21.01.2019 | 16:45 Uhr

Als Anwohnerin bin ich Herrn von Dassel sehr dankbar, dass er sich als einer der wenigen konkret dem Thema Obdachlosigkeit im Bezirk Tiergarten annimmt. Weder den Menschen auf der Straße, noch denjenigen, die sich das jeden Tag anschauen müssen, helfen politische Worthülsen die im wesentlichen der Bestätigung der eigenen Ideale dienen ohne sich in praktischer Umsetzung zu beweisen. Frau Högl ist herzlich eingeladen, sich um Lösungen für die Obdachlosen am Hauptbahnhof, am Hansaplatz oder im Kleinen Tiergarten zu kümmern. Diese sollten dann aber über ein Gespräch mit der "Exekutive" hinausgehen, die sich ja sowieso schon mit dem Thema plagt.



Darüber hinaus fände ich es im Rahmen einer ausgewogenen Berichterstattung angemessen, auch Herrn von Dassels Sichtweise in einem Interview zu erfahren.