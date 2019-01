imago/MIS Audio: Inforadio | 30.01.2019 | Sebastian Schiller | Bild: imago/MIS

rbb exklusiv - Rechtsextreme Hooligans kontrollieren Cottbuser Fanszene

30.01.19 | 07:21 Uhr

2017 löste sich die rechtsextreme Ultra-Vereinigung "Inferno Cottbus 1999" auf, um einer möglichen Strafverfolgung zuvorzukommen. rbb-Recherchen zeigen: Die Gruppe kontrolliert ohne die Marke "Inferno" die Energie-Fanszene noch effektiver. Von A. Bartocha, S. Schiller und J. Wiese

Die Nordtribüne im Stadion der Freundschaft, Heimat der härtesten Energie-Anhänger. Noch vor Kurzem hing hier ein Dutzend verschiedener Fahnen am Zaun, jede stand für eine Fangruppierung. Doch seit dem 10. Oktober 2018 sind sie alle verschwunden – und ein einziges Riesenbanner hängt über die gesamte Kurve. Diese sogenannte Zaunfahne trägt die Bezeichnung "Betriebssportgemeinschaft Energie Cottbus seit 1966". Klingt unverfänglich, doch tatsächlich ist die Fahne eine eindrucksvolle Machtdemonstration der angeblich aufgelösten rechtsextremistischen Ultra-Gruppierung Inferno Cottbus 1999. Deren alte Führungsclique hat offenbar alle Andersdenkenden mit Gewalt auf Linie gebracht. "Backpfeifen, Hausbesuche, offene Drohungen, damit haben die hier alle eingeschüchtert", sagt ein Anhänger des Vereins, der seinen Namen nicht genannt wissen will. Ein anderer erzählt: "Normale Fans werden im Block kontrolliert und bespitzelt, ständig laufen welche rum. Und vorm Stadion macht einer die Ansagen. Der dirigiert seine ganzen Leute im Stadion. Und wenn du was dagegen sagst, wird dir gleich wieder Kloppe angedroht."

Macht durch Symbole

Fahnen über Zäune zu hängen, ist in der Szene viel mehr als ein bloßes Symbol. "Keine Ultragruppierung gibt freiwillig ihre Fahne auf. Das ist Selbstaufgabe", sagen mehrere Anhänger übereinstimmend. Denn die Fahne schweißt die Gruppe zusammen und macht sie nach außen im Stadion sichtbar. Ohne Fahne fehlt ihr gewissermaßen das Gesicht. Das aktuelle Riesenbanner soll nun das neue Gesicht der Cottbusser Fanszene darstellen, geeint und unschuldig. So wollen sich auch die ehemaligen Inferno-Mitglieder nach außen präsentieren. Für Szene-Kenner ist das eine Inszenierung, mehr nicht. "Die haben damit voll ihre Vormachtstellung untermauert", erzählen sie, "und tun damit so, als würde es eine einheitliche Fanszene geben. Aber das ist nur eine Fassade, hinter der sie sich verstecken können." Gegenüber der Führung des Vereins funktioniert dieses Versteckspiel. Sie sieht auf Nachfrage des rbb in der Fahne ein Projekt, das "von der Fanszene angeschoben worden" sei - und glaubt deren Erzählung einer demokratischen Willensbildung, deren Ergebnis die neue Einheitszaunfahne darstellt.

Robert Claus, Wissenschaftler und Autor des Standardwerks "Hooligans", beobachtet die Aktivitäten von Inferno Cottbus seit Jahren. Er bescheinigt der Gruppe ein durchaus methodisches Vorgehen: "Inferno Cottbus hat sich ja seinerzeit aufgelöst, um einer Strafverfolgung zuvorzukommen - aber hat damals gleich versucht, einen Dachverband für Fans oder Ultragruppen zu gründen, um sich darin verstecken zu können und gleichzeitig auch das Gewaltmonopol in dieser neuen Gruppe zu haben." Diesem Streben haben sich lange Zeit die anderen Gruppen wie das ebenfalls rechtsgelagerte Colletivo Bianco Rosso oder das eher unpolitisch agierende Ultima Raka widersetzt. Doch die massiven Einschüchterungen haben den Widerstand im Oktober 2018 brechen lassen: "Insofern ist die jetzige Fahne das Ergebnis der Machtdemonstration von Inferno Cottbus." Aber die Inferno-Anhänger beschränken sich nicht auf die Zaunfahne. Die neue Zwangseinheit schaffen sie auch im Internet, bei Facebook.

Unterwanderung bei Facebook

Das Web-Äquivalent zur neuen Zaunfahne im Stadion ist nämlich die Fanpage "Fanszene Energie Cottbus" auf Facebook. Seit 8. März 2018 tritt sie dort als vorgeblich gemeinsames Portal für alle Fans von Energie Cottbus auf. Doch schon der erste Post [externer Link] lässt aufhorchen: "Nach Beendigung der Arbeiten rund um das Projekt "nurenergie.de" wird die Seite der "Fanszene Energie Cottbus" eine möglichst objektive und unabhängige Informationsquelle aller Energiefans sein". Die Selbstbeschreibung klingt, wie schon die Fahne, erst einmal unscheinbar. Doch hinter "Nurenergie.de" (wie der entsprechenden Website www.nurenergie.de [externer Link]) stecken nicht irgendwelche Fans, sondern Personen aus dem Umfeld von Inferno Cottbus. Und auf der neuen Fanpage "Fanszene Energie Cottbus" werden nun – ganz beiläufig – zwischen Spielberichten und Fotos Merchandise-Artikel im unverkennbaren Design des unter Rechtsextremisten beliebten Mode-Labels Lonsdale gepostet. Oder Aufkleber angeboten, die einen aggressiven Totenkopf zeigen, der eine zerrissene Fahne hält – und damit dem Erkennungszeichen von Inferno Cottbus verblüffend ähnlich sieht. Auch wird das Musikvideo eines Rappers beworben, dessen ausländerfeindliche Texte schon mehrmals Kontroversen auslösten. In dem Video [externer Link] sind die meisten Darsteller maskiert und einige Masken tragen die Aufschrift "Beskid Terror" – ein Verweis auf die berüchtigten rechtsradikalen Ultras des polnischen Fußballclubs Beskid Andrychów, mit denen wer beste Kontakte pflegte? Inferno Cottbus.

Einflussnahme auf die Fansprecher

Der Logik der Inferno-Strategie, im Verborgenen die eigene Vormachstellung zu festigen, folgt auch die nächste Aktion. Bei der Wahl der Fansprecher, deren Aufgabe es ist, zwischen Ultras und Verein zu vermitteln, wurden im Juli 2017, zwei Monate nach der angeblichen Auflösung von Inferno Cottbus 1999, drei Sprecher gewählt. Auf der Internetseite der Fansprecher [externer Link] werden aber nur zwei von ihnen öffentlich benannt, Urmel und René. Nachfragen der Fans weicht man hier aus: Heuler

25. Juli 2017 um 14:16 Uhr

Wer ist denn der dritte? Ist das jemand aus der aktiven Szene? Urmel

25. Juli 2017 um 14:22 Uhr

Hallo Heuler,

ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass wir uns hier auf dieser Seite nur zu den zwei Fansprechern äußern werden. Wir haben beide enge Kontakte zur aktiven Fanszene [...]. Wer ist der dritte? Warum wird er nicht genannt? Nach Informationen des rbb ist dieser dritte eine ehemalige Führungsfigur von Inferno Cottbus. Er darf zwar nicht ins Stadion, weil er mit Stadionverbot belegt ist, aber bei der Wahl konnte er sich trotzdem durchsetzen. "An dem Abend bei der Wahl, da haben die richtig Druck gemacht und getrickst", erzählt ein Insider. "Unser Mann ist dabei, wenn wir das wollen. Wir machen hier die Ansagen!" Was den Posten so interessant macht: Die Fansprecher beraten den Verein in der sogenannten Stadionverbotsanhörungskommission, also bei der Erteilung oder Aufhebung von Stadionverboten. An dieser soll – so der Verein – der Inferno-Mann zwar niemals teilgenommen haben. Dennoch wurde sein Stadionverbot für das wichtigste Spiel der Saison 2017/18, dem Relegationsspiel gegen Flensburg am 27. Mai 2018, aufgehoben. Als sozialpädagogische Maßnahme, erläutert Energie Cottbus auf rbb-Nachfrage.

Stadionsicherheit dank rechtsextremer Kampfsportler

Die Mitglieder von Inferno Cottbus sind tief verankert in der rechtsextremistischen Szene in und um Cottbus. Für den Brandenburger Verfassungsschutz ist die Gegend ein Hotspot, die Szene charakterisiert er als äußerst professionell und schwer zu überblicken. "Man geht teilweise fast im Geheimen vor", sagt Heiko Homburg vom Verfassungsschutz, "und es gibt eine sehr, sehr hohe Gewaltaffinität in dieser rechtsextremistischen Szene - auch deshalb, weil der Kampfsport, der dort so professionell betrieben wird, von sehr hoher Bedeutung ist." Überhaupt der Kampfsport: Zentrale Figuren des offiziell aufgelösten Inferno Cottbus sind äußerst aktiv in der heimischen Kampfsportszene rechtsradikaler Prägung. Der "Kampf der Nibelungen" ist eines ihrer wichtigsten Events. Genau dort fungierten auch zwei Führungsfiguren von Inferno im Oktober 2018 als Trainer des Cottbuser Teams "Black Legion".

Bild: Black Legion

Ein Teil der Kämpfer des Teams, dessen Name sich übrigens auf eine US-amerikanische Abspaltung des Ku-Klux-Clans bezieht, reiste in einem Dienstwagen der Cottbuser Sicherheitsfirma "Boxing Security" an. Deren Inhaber, ein ehemaliger Amateur-Boxchampion, posierte bereits kurz zuvor auf einem Poster zusammen mit einem stadtweit bekannten Rechtsextremisten und Inferno-Mitglied auf einem Plakat, das eine weitere einschlägige Kampfsportveranstaltung bewarb. Beim TIWAZ kämpften beide im Juni 2018 Seite an Seite. Eben dieses Unternehmen "Boxing Security" sorgte wiederum bei mehreren Cottbus-Spielen in der Saison 2017/18 für Sicherheit und stellte dort Ordner. Wie viele Ordner und wie häufig – auch hierüber schweigt sich der Verein aus. "Für gewöhnliche Fans und auch für Fans, die sich gegen Rassismus engagieren, ist das ein ganz, ganz großes Problem", beschreibt der Hooligan-Forscher Robert Claus die Situation. "Weil die Ordnungsdienste eigentlich diejenigen sind, an die man sich wenden können muss, wenn etwas Rassistisches gesungen wird, wenn es einen gewalttätigen Übergriff gab. Wenn Fans das nicht tun können, sind sie im Grunde schutzlos." Die Firma "Boxing Security" beließ eine Anfrage des rbb unbeantwortet.

Der Verein sieht kein Problem

Der Vereinsvorstand von Energie Cottbus gibt sich ahnungslos - und verweist auf seine "Zusammenarbeit mit diversen Bildungseinrichtungen und Projekten" und dem Bündnis "Cottbus ist bunt", dessen eigene Riesenfahne tatsächlich gegenüber dem Ultrablock auf der meist unbesetzten Südtribüne prangt. Dass die neue Schein-Einigkeit der Fanszene durch vielfältige, zum Teil gewalttätige Maßnahmen erzwungen sein könnte, scheint völlig an ihm vorbei zu gehen. Dabei geht es in dieser Frage längst nicht nur um Fußball. "Wir reden halt nicht nur über eine Fangruppe", sagt Robert Claus. "Sondern wir reden im Grunde von mehreren Identitäten. Wir reden von einer Hooligan-Gruppe, wir reden aber auch von einem Neonazi-Netzwerk, und wir reden von einem geschäftlichen Netzwerk, was bis ins Rockmilieu reicht. Das überlagert sich, und genau in dieses Milieu geraten junge Leute rein." Die jungen Leute, die am Wochenende zu Energie Cottbus gehen und ihre Mannschaft anfeuern wollen, sie kommen im Stadion mit der rechtsextremistischen Szene in Kontakt, deren Macht sich in Einheitsfahnen und Einheitsfanpages äußert und die über das Stadion hinaus in die Stadt hineinstrahlt. Mit dem Nachwuchs, den das Milieu um das aufgelöste Inferno Cottbus hier gewinnt, gelingt das noch besser.