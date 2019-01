Berlin-Tiergarten, am Landwehrkanal: Auch an grauen Wintertagen sind auf den Uferwegen viele Spaziergänger unterwegs. An der Brücke, die sich über das Wasser spannt, zieht vor allem ein Denkmal die Aufmerksamkeit auf sich: Der Namenszug von Rosa Luxemburg, die Buchstaben in dunkler Bronze und Stahl gegossen, wächst aus dem Wasser empor. Passanten haben Blumen in die Öffnungen gesteckt.

Gleich daneben erinnert eine Tafel an die berühmte Sozialistin. Vor 100 Jahren, am 15. Januar 1919, wurde sie von rechten Freikorps ermordet, ihre Leiche hier ins Wasser geworfen. Nicht weit entfernt, am Ufer des Neuen Sees im Tiergarten, steht ein weiteres Denkmal, an der Stelle, an der Karl Liebknecht am selben Tag erschossen wurde: eine Stele aus Ziegeln, darauf der Name aus hellem Stahl. Eine rote Rose liegt auf dem Gedenkstein daneben.