Vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin-Mitte haben am Freitag Tausende Schüler für einen raschen Kohleausstieg demonstriert. Das Bündnis "Fridays for Future" (Freitage für die Zukunft) und die Grüne Jugend, die Nachwuchsorganisation der Grünen, hatten Schüler in ganz Deutschland dazu aufgerufen, für einenstärkeren Klimaschutz auf die Straße zu gehen.