In der Grundschule im havelländischen Perwenitz hat die vierte Unterrichtsstunde beginnen. Gut gelaunt betritt Englischlehrerin Anne-Kathrin Dieker ihre fünfte Klasse. Heute werden Klassenarbeiten zurückgegeben. Das Thema: die Uhr auf Englisch. Große Aufregung bei den Kindern. "It was quite ok", beruhigt Anne Dieker. Sie spricht konsequent Englisch mit der Klasse.



Dieker ist eigentlich promovierte Geologin, hat lange in Schottland gelebt und spricht perfekt Englisch. Seit knapp drei Jahren arbeitet sie als Grundschullehrerin. Beworben hatte sie sich eigentlich mit der Erwartungshaltung, irgendwann mal die ein- oder andere Vertretungsstunde zu übernehmen. Doch dann war sei über Nacht plötzlich Lehrerin. "Noch sechs Wochen vor den Sommerferien, im Schuljahr 2015/16, bin ich ins kalte Wasser: vierte, fünfte und sechste Klasse."