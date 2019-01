Regierungschef Michael Müller (SPD) habe Recht, wenn er im Hinblick auf den Wohnungsbau sage, so könne es nicht weitergehen, sagte Saleh auf der Tagung in Rostock-Warnemünde. Die SPD müsse da "mehr Druck machen". Es sei richtig, Wohnungen anzukaufen und sogenannte Milieuschutzgebiete auszuweiten. "Aber wenn man die Mieten im Griff haben will, muss man bauen, bauen, bauen, ob es Frau Lompscher gefällt oder nicht", so Saleh.