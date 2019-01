Auf ihrem Parteitag in Wildau (Dahme-Spreewald) hat die Brandenburger Linke überschattet von einem Koalitionskrach mit der SPD ihre Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt. Mit einem Ergebnis von knapp 89 Prozent wurde die Landtagsabgeordnete Kathrin Dannenberg am Samstag auf den ersten Listenplatz gewählt. Gemeinsam mit dem DGB-Regionsgeschäftsführer Sebastian Walter, der etwa 87 Prozent Zustimmung bekam, bildet Dannenberg im Landtagswahlkampf das Spitzenduo.

Die Wahl der Kandidaten war angesichts des am Freitag ausgebrochenen Streits in der Brandenburger Regierungskoalition jedoch von Beginn an vom Ärger über die SPD überschattet. Gleich zum Auftakt nahm sich die Landesvorsitzende Anja Mayer Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) vor. Schröter hatte am Freitag angekündigt, das Personal beim Landesverfassungsschutz aufzustocken - obwohl die Linke das seit Jahren ablehnt.

"Der Innenminister hat auch nach vier Jahren im Amt offenbar immer noch nicht begriffen, was es bedeutet, in einer Koalition zu arbeiten", sagte Mayer in ihrer Auftaktrede. Schröter versuche, "eigenmächtig und gegen hart erkämpfte Koalitionsabsprachen vollendete Tatsachen zu schaffen". "Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen."

Der Landesinnenminister hatte am Freitag angekündigt, die Zahl der Mitarbeiter im Geheimdienst zum 1. März um 27 auf 120 aufzustocken. Dem hatte sich der Koalitionspartner über Monate widersetzt. Die Linke besteht darauf, erst über eine mögliche Neuausrichtung des Verfassungsschutzgesetz zu beraten, wenn die Ergebnisse des NSU-Untersuchungsausschusses im Landtag vorliegen. "Daher muss ich die SPD fragen, was ihr wichtiger ist", sagte Mayer. "Der Ego-Tripp ihres Innenministers oder erstmalig bundesweit die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses ernstzunehmen und in ein Gesetz einfließen zu lassen."