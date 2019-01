Berlin will für Jugendarbeit 25 Millionen Euro mehr ausgeben

Immer mehr Kinder in Berlin, immer weniger Geld für Jugendarbeit: Dieses Missverhältnis will Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) ändern und das Budget kräftig erhöhen - die Bezirke müssen sich aber auch an Vorgaben halten. Von Kirsten Buchmann