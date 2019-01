Ex-Stasi-Krankenhaus in Berlin-Buch

Die Überprüfung soll demnach vielmehr letzte Gewissheit bringen, dass der Verdacht einer möglichen Stasi-Urheberschaft entkräftet ist. Erste Ergebnisse lägen frühestens am Donnerstag vor, sagte die Sprecherin.

Rund zwei Wochen nach einem großen Dokumentenfund auf dem Gelände einer früheren Klinik der DDR-Staatssicherheit in Berlin schalten sich Experten für Stasi-Unterlagen persönlich ein. Zwei Archivare würden sich den Fund im Lauf des Tages anschauen, sagte eine Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Erwartungshaltung, dass es sich tatsächlich um von der DDR-Staatssicherheit angelegte Dokumente handelt, sei angesichts bisher bekannter Beschreibungen und Fotos aber gedämpft.

Der Fund, der unter anderem OP-Protokolle aus den Jahren 1962 bis 1979 umfasst, betrifft schätzungsweise 25.000 frühere Patienten. Sie waren Mitte Januar auf einem seit Jahren verlassenen Ex-Klinik-Gelände in Berlin-Buch gefunden worden - in einem Wandschrank, in dem nach Klinikangaben ansonsten Kabelversorgung und Haustechnik untergebracht waren. Bei einem Umzug 2007 waren die Papiere offenbar vergessen worden. Auf dem Areal befanden sich zu DDR-Zeiten neben einer städtischen Klinik auch zwei besonders gesicherte, für die Öffentlichkeit unzugängliche Krankenhäuser der Regierung und der Stasi.

Mutmaßlich von der Datenpanne betroffene frühere Patienten haben sich bisher kaum gemeldet: "Es gab drei Patientenanfragen", sagte eine Sprecherin des Helios-Klinikums Berlin-Buch auf Anfrage. "Der erwartete Ansturm ist ausgeblieben." Der Konzern hatte das Areal 2001 übernommen - und ist damit für Unterlagen der Vorgängereinrichtung verantwortlich. Die Sprecherin sagte, es werde geprüft, ob die Anfragen in den Zeitraum passen, aus dem die Dokumente stammen. Bei Berlins Datenschutzbeauftragter Maja Smoltczyk hieß es, es sei keine einzige Bürgeranfrage zu dem Thema eingegangen.