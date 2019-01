Der Krach in der rot-roten Regierungskoalition in Brandenburg über die Verstärkung des Verfassungsschutzes könnte sich noch länger hinziehen. Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) sagte am Mittwoch im Potsdamer Landtag: "Ich gehe davon aus, dass spätestens Ende Februar eine Einigung der Landesregierung erzielt worden ist." Er wolle den Fall nicht herunterspielen, betonte aber zugleich: "Wir haben eine voll handlungsfähige Landesregierung."