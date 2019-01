Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher sieht die planungsrechtliche Zuständigkeit für den geplanten Siemens-Campus nicht beim Bezirk, sondern beim Senat. Das sorgt für Ärger bei der Spandauer CDU.



Die Ankündigung von Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke), die baurechtlichen Planungen für den Siemens-Campus an sich zu siehen, sorgt für Ärger bei der Spandauer CDU. In einer Mitteilung eklärte der Kreisverband der Union am Donnerstag, man wolle die Entwicklung des geplanten Campus an der Nonnendammallee nicht allein dem Senat überlassen.

Einen Dringlichkeitsantrag der CDU, das Thema in der Spandauer Bezirksverordnetenversammlung am Dienstag erneut auf die Tagesordnung setzen, war jedoch mit den Stimmen von SPD, Linken, Grünen und der FDP abgelehnt worden.