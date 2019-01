Vertreter der Volksinitiative zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Brandenburg wollen am Dienstag (10 Uhr) die gesammelten Unterstützer-Unterschriften übergeben.

In zwei Monaten sind über 80.000 Unterschriften zusammengekommen - viermal so viele wie erforderlich. Der Landeschef der Freien Wähler, Péter Vida, will die Unterschriften an Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) übergeben. Er hatte die Volksinitiative gestartet.



Inzwischen signalisierten auch die Koalitionsfraktionen SPD und Linke, dass sie bereit seien, die Gebühren für Grundstückseigentümer abzuschaffen. Man prüfe die Kosten und suche nach einer gerechten Lösung, hieß es.



Falls der Landtag die Volksinitiative annimmt, wären weitere Schritte wie Volksbegehren und Volksentscheid vom Tisch.