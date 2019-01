Am Dienstag droht ein Warnstreik der Erzieherinnen und Erzieher in Berlin. Nach dem ergebnislosen Auftakt der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft GEW die rund 13.000 Landesbeschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen, einen halben Tag die Arbeit niederzulegen. Dies betrifft Beschäftigte in Kitas und Grundschulen, aber auch Sozialpädagogen und Sozialarbeiter in den Jugendämtern.