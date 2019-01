Die geteilte Betreuung von gemeinsamen Kindern nach Trennung und Scheidung ist bislang nicht im deutschen Familienrecht verankert. Das will eine Initative ändern und hat eine Petition gestartet. Nachdem das Bündnis "Doppelresidenz.org" bereits mehr als 13.000 schriftliche Unterschriften gesammelt hat, hat am Mittwoch die Zeichnungsfrist für die ePetition beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages [bundestag.de] begonnen.

Am ersten Tag sind online bereits mehr als 500 Unterschriften abgegeben worden (Stand Donnerstag, 31. Januar 14:45 Uhr). Mit den insgesamt rund 13.500 Unterschriften ist bereits zu Beginn der ePetition mehr als ein Fünftel des Quorums von 50.000 Stimmen erreicht. Ist das Quorum erreicht, wird das Anliegen der Petition mit den Abgeordneten in einer Öffentlichen Situng des Petitionsausschusses diskutiert. Ohne Berücksichtung der erreichten Stimmen wird eine Petition immer auch parlamentarisch geprüft, in dem Zusammenhang werden zuständige Bundesministerien oder Behörden um Stellungnahme gebeten.