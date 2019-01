Oranienburg (Oberhavel) soll schneller von gefährlichen Weltkriegsbomben befreit werden. Dazu richtet das Land Brandenburg eine sogenannte Modellregion ein. In diesem und im nächsten Jahr sollen 13 neue Mitarbeiter für die Munitionssuche und Entschärfung von Blindgängern eingestellt werden.

Fast 300 Tonnen Kriegsmunition in Brandenburg beseitigt

Außerdem stellen Land und Bund mehr Geld für die Beseitigung von Kampfmitteln zur Verfügung, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) nach einem Treffen mit Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). Laesicke sprach von einer sehr wichtigen Hilfe für die Einwohner der Stadt.

Allein in Oranienburg wurden seit 1991 über 200 Großbomben entschärft oder gesprengt. Experten schätzen, dass noch mehr als 270 Bomben mit chemischen Langzeitzündern in der Oranienburger Erde liegen. Die Stadt ist wie keine andere Region in Deutschland von US-amerikanischen Bomben mit chemischen Langzeitzündern betroffen. Diese sind besonders gefährlich, da sie auch ohne äußere Einwirkungen detonieren können.