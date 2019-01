In Brandenburg sollen künftig mehr Menschen in den Genuss von Wohnraumförderung kommen als bisher: Dafür will die Regierung die Einkommensgrenzen für den Bezug eines Wohnberechtigungsscheins (WBS) deutlich anheben. Einen entsprechenden Entwurf für ein neues Wohnraumförderungsgesetz stellte Infrastrukturministerin Katrin Schneider (SPD) am Mittwoch in Potsdam vor.

Danach würden künftig die Einkommensgrenzen automatisch an die aktuelle Preisentwicklung angepasst. Das Gesetz muss noch vom Landtag verabschiedet werden.

"Wir glauben, dass es damit mehr Gerechtigkeit im Land gibt", sagte Schneider. Die Zahl der Berechtigten steige durch die Anhebung der Einkommensgrenzen. Nun könne etwa die Hälfte der Haushalte im Land damit abgedeckt werden. Bislang sei es nur ein Drittel gewesen.

Ein WBS berechtigt dazu, in einer öffentlich geförderten Wohnung zu leben.