Zwölf Angriffe auf Parteibüros der AfD in Brandenburg

Politisch motivierte Gewalt in 2018

Unter den Büros der verschiedenen Parteien in Brandenburg, waren die der AfD 2018 am häufigsten Ziel politisch motivierter Straftäter. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke) hervor.

Demnach wurden zwölf Angriffe gegen AfD-Büros gezählt. Dazu zählten zum Beispiel eingeworfene Glasscheiben von zwei Büros in Oranienburg (Oberhavel) und Finsterwalde (Elbe-Elster) sowie Schmierereien am Eingangsbereich einer Einrichtung in Falkensee (Havelland).