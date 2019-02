Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus fordert nun doch einen Untersuchungsausschuss zur Entlassung des Leiters der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe. Geklärt werden müsse die Rolle von Kultursenator Lederer, so CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger im rbb.

Nach Sexismusvorwürfen hatte der Stiftungsrat der Gedenkstätte im vergangenen Jahr einstimmig für Knabes Entlassung als Direktor votiert. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die zugleich auch CDU-Landeschefin in Berlin ist, war dabei dem Vorschlag des Linken Kultursenators Klaus Lederer gefolgt.



In der Berliner CDU gibt es Unstimmigkeiten über die Entlassung Knabes. In der vergangenen Woche hatte CDU-Fraktionschef Dregger die Fraktion noch davon überzeugen können, vorerst keinen Untersuchungsausschuss zu fordern. Mit einem eigenen Untersuchungsausschuss riskiert die Union nämlich, dass auch Grütters als Zeugin vorgeladen wird.