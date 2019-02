11.012 abgelehnte Asylbewerber leben geduldet in Berlin

In Berlin leben genau 11.012 abgelehnte, aber geduldete Asylbewerber. Zudem seien derzeit in der Hauptstadt 1.237 Ausländer direkt zur Ausreise verpflichtet, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.