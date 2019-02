Bild: imago/Christian Ditsch

Sie lehnen die Bundesrepublik ab - "Reichsbürger"-Szene in Berlin wächst deutlich an

22.02.19 | 15:34 Uhr

Sie lehnen die Gesetze der Bundesrepublik ab und gelten als waffenaffin: sogenannte "Reichsbürger" und "Selbstverwalter". Und ihre Zahl wächst in Berlin weiter: Nach 550 vor knapp einem Jahr werden jetzt bereits 670 Menschen der Szene zugerechnet.

Die "Reichsbürger"- und "Selbstverwalter"-Szene in Berlin wächst weiter: Aktuell werden ihnen etwa 670 Menschen zugerechnet. Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Abgeordneten June Tomiak hervor, die dem rbb exklusiv vorliegt.



Damit wächst die "Reichsbürger"-Bewegung in Berlin weiter rasant an. Ende März 2018 verzeichnete der Berliner Landesverfassungsschutz noch 550 Anhänger. Seit 2016 überwachen die Behörden die Bewegung, damals wurden 400 Personen diesem Kreis zugerechnet.

Waffenscheine im Fokus der Behörden

Von den aktuell 670 "Reichsbürgern" und "Selbstverwaltern" haben 15 eine waffenrechtliche Erlaubnis, wie aus der Antwort auf die parlamentarische Anfrage weiter hervorgeht. In den Jahren 2018 und 2019 wurden in Berlin acht solcher Erlaubnisse wegen der Zugehörigkeit zur "Reichsbürger- und Selbstverwalter"-Szene widerrufen, heißt es darin weiter. Darunter sind insgesamt fünf Kleine Waffenscheine und drei Waffenbesitzkarten. Zwei dieser acht Widerrufsentscheidungen seien inzwischen bestandskräftig, die übrigen befänden sich noch in laufenden Verfahren.



Kleine Waffenscheine erlauben das Tragen von Schreckschuss- oder Reizstoffpistolen. Waffenbesitzkarten dagegen besitzen meist Sportschützen oder Jäger. Sie erlauben auch das Schießen mit scharfer Munition. Im Gegensatz zu einem Waffenschein ist das Führen der Waffe meist auf bestimmte Orte beschränkt.



Nachfrage nach Kleinem Waffenschein steigt

Ende Oktober 2016 hatte der Berliner Senat die Waffenbehörde angewiesen, bei Personen, die nachweislich der "Reichsbürgerbewegung" zuzurechnen sind, einzuschreiten. Aufgrund mangelnder Zuverlässigkeit im Sinne des Waffengesetzes seien Anträge aus diesem Personenkreis auf Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis abzulehnen sowie bereits erteilte waffenrechtliche Erlaubnisse aufzuheben, heißt es in der Antwort weiter.



Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg ist in den vergangenen Jahren insbesondere die Nachfrage nach dem Kleinen Waffenschein deutlich gestiegen. Hielten 2014 noch 9.000 Berliner diese Erlaubnis, waren es im Oktober schon 19.000. Auch in Brandenburg hat sich im gleichen Zeitraum die Zahl von 7.000 auf 16.000 mehr als verdoppelt.



Sendung: Abendschau, 22.2.2019, 19:30 Uhr