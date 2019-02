Bild: rbb24

Kommunalwahlen in Potsdam-Mittelmark - CDU streitet über Nominierung von Ex-AfD-Politiker Königer

23.02.19 | 18:23 Uhr

Der frühere AfD-Abgeordnete Steffen Königer könnte bei den Kommunalwahlen in Brandenburg für die CDU antreten. An der Personalie hat sich in der Partei allerdings ein heftiger Streit entzündet - einige CDU-Kandidaten drohen mit Rückzug.

Die CDU Treuenbrietzen will offenbar eine Nachnominierung des früheren AfD-Abgeordneten Steffen Königer für die Liste der CDU Potsdam-Mittelmark bei der diesjährigen Wahl des Kreistages verhindern. Im Falle einer Nachnominierung Königers würden alle fünf CDU-Kandidaten aus Treuenbrietzen ihre Kandidatur für die Kommunalwahl geschlossen zurückziehen, sagte die Vorsitzende des Stadtverbandes Anja Schmollack rbb|24 am Samstag. Der Kreisvorstand der mittelmärkischen CDU hatte sich nach ihren Angaben zuvor für eine Nachnominierung Königers im Wahlkreis Werder (Havel), Schwielowsee und Seddiner See ausgesprochen - obwohl bereits 15 Kandidaten auf der Liste stünden. Eine eigene Absicht, für die CDU anzutreten wollte Königer auf Anfrage von rbb|24 nicht bestätigen. "Das möchte ich momentan nicht kommentieren", sagte der Werderaner. Auf ihrem Kreisparteitag will die CDU laut Schmollack am kommenden Mittwoch über die Personalie Königer entscheiden. Nach seinem Austritt aus der AfD im November 2018 sitzt Königer derzeit als Parteiloser im Landtag, im Kreistag Potsdam-Mittelmarks und in der Stadtverordnetenversammlung in Werder. Ohne Parteizugehörigkeit könnte er bei der anstehenden Kommunalwahl am 26. Mai über die Liste der CDU erneut in den Kreistag einziehen.

Beschwerden über "menschenverachtende Aussagen"

Am Samstag erklärte die CDU-Politikerin Schmollack, Königer habe sich "in der Vergangenheit mehrfach in einer Weise im Ton vergriffen, die eine Aufarbeitung nötig macht". Diese sei bislang nicht erfolgt. Zudem vermisse die CDU Treuenbrietzen eine glaubwürdige Distanzierung Königers von "menschenverachtenden Aussagen", die er als AfD-Mitglied getätigt habe und die "nicht mit den Werten der CDU vereinbar" seien. Königer hatte als AfD-Mitglied unter anderem das Lehrermeldeportal der Brandenburger AfD auf den Weg gebracht. "Das passt einfach nicht zu unserer Partei", so Schmollack. Eine Nachnominierung Königers sei auch deshalb nicht nachzuvollziehen, weil auf der Liste für den Werderaner Wahlkreis schon jetzt ausreichend Kandidaten stünden, sagte die Treuenbrietzenerin. "So viele schaffen es am Ende ohnehin nicht in den Kreistag."

Unterstützung von Saskia Ludwig

Königer selbst erklärte gegenüber rbb|24 am Samstag, er würde einige seiner Äußerungen als AfD-Abgeordneter heute so nicht mehr sagen. "Bei Facebook habe ich über den Migrationspakt manches zu scharf formuliert", so der 42-Jährige. Allerdings gibt es insbesondere an der Spitze der mittelmärkischen CDU offenbar auch Unterstützung für den früheren AfD-Abgeordneten: Wie die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichten, soll nach Bekunden Königers die Werderanerin und frühere CDU-Landesvorsitzende Saskia Ludwig "in beidseitigen Einvernehmen" für seine Nachnominierung plädiert haben. Ludwig ist derzeit Vorsitzende des mittelmärkischen Kreisverbandes. Königer war im November 2018 aus der AfD ausgetreten, nachdem er den Landesverband in Brandenburg mit aufgebaut hatte. Als Grund für seinen Austritt führte Königer einen Rechtsruck der Partei an.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 23.02.2019, 19.30 Uhr