Gute Nachricht für Mieter von gut 46.000 Berliner Sozialwohnungen: Wie schon in den Vorjahren wird bei ihnen auch 2019 die turnusmäßige Mieterhöhung ausgesetzt. Das teilte die Senatorin für Wohnen, Katrin Lompscher, am Donnerstag mit. "Der soziale Wohnungsbau hat in Berlin eine wichtige Funktion für ein bezahlbares Wohnungsangebot, insbesondere für größere Haushalte und Familien mit Kindern", erklärte die Linke-Politikerin. Einkommensschwachen Haushalten bereiteten Mieterhöhungen gerade in dieser Zeit mit angespanntem Wohnungsmarkt Schwierigkeiten.