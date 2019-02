Parteitag in Rangsdorf

Die Brandenburger AfD setzt auf einem Parteitag am Samstag in Rangsdorf (Teltow-Fläming) die Wahl ihrer Kandidaten für die Landtagswahl im Herbst fort. Bei einem ersten Wahl-Parteitag Anfang Januar hatten nur 28 der mehr als 80 Kandidaten die erforderliche Mehrheit bekommen. Deshalb sollen nun die Plätze 29 bis 40 auf der Landesliste besetzt werden.

Stimmenauszählung für AfD-Landesliste bis in die Nacht

Brandenburger Parteitag in Rangsdorf

Von den derzeit neun AfD-Landtagabgeordneten schafften es Anfang Januar nur fünf auf die Liste. Am Samstag geht es nun um die Verteilung der hinteren Listenplätze.

Bei dem vorherigen Parteitag hatte sich die Wahl der Kandidaten über mehr als 20 Stunden hingezogen. Als Spitzenkandidat konnte sich Landesparteichef Andreas Kalbitz nur knapp gegen den Vorsitzenden des rechtsgerichteten Vereins "Zukunft Heimat", Christoph Berndt, durchsetzen. Berndt tritt auf Platz zwei der Landesliste an.

Ein breites Bündnis gegen Rechts hat für Samstagmittag eine Demonstration in Rangsdorf angekündigt. Auf der Kundgebung will unter anderem auch SPD-Generalsekretär Erik Stohn auftreten. Andreas Kalbitz warf der SPD deshalb vor, gemeinsame Sache mit Linksextremisten zu machen. Auch Politiker der Grünen hatten vorab ihre Teilnahme an der Kundgebung angekündigt.

Die AfD liegt laut Umfragen derzeit gleich auf mit der SPD bei gut 20 Prozent der Wählerzustimmung. Das erklärte Ziel der AfD ist es, bei der Landtagswahl im September stärkste Kraft zu werden.