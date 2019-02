Die Bundespolizei hat 2016 nach Bilel A., dem Freund des späteren Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri, Ausschau gehalten. Allerdings wurde die Fahndung nach dem jungen Tunesier an den Grenzen Ende November auf Geheiß der Berliner Polizei eingestellt - drei Wochen bevor Amri in Berlin mit einem gestohlenen Lastwagen auf den Breitscheidplatz raste und zwölf Menschen tötete.

Anis Amri hatte nach dem Anschlag zunächst fliehen können. Wie Bilder von Überwachungskameras belegen, hielt er sich unter anderem in den Niederlanden und in Frankreich auf, bevor er nach Italien weiterreiste. Dort wurde er von der Polizei erschossen. Sein Vertrauter A. wurde am 1. Februar 2017 nach Tunesien abgeschoben. Eine Tatbeteiligung konnte ihm, der sich noch am Vorabend des Anschlags mit Amri getroffen hatte, laut Ermittlungsakten nicht nachgewiesen werden.

Vergangene Woche wurde allerdings bekannt, dass A. doch am Tatort gewesen sein könnte. Der Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestags will den Mann nun erneut vernehmen.

IS-Terrorist Cuspert soll im Januar 2018 in Syrien bei einem Luftangriff getötet worden sein.