Angriffe auf Parteibüros treffen SPD am häufigsten

Statistik für 2018 in Berlin

Die Berliner Polizei hat im vergangenen Jahr 36 Angriffe auf Parteibüros registriert. Das geht aus einer am Freitag verbreiteten Antwort der Innenverwaltung auf eine Anfrage der Linken hervor. Es könnten noch weitere Fälle hinzukommen, denn unter anderem wegen Personalengpässen und des gestiegenen Fallaufkommens sei es zu erheblichen Erfassungsrückständen gekommen, heißt es in der Antwort.

Politisch motivierte Gewalt in Brandenburg

Das Innenministerium stützt sich ihre Angaben auf den "Kriminalpolizeiliche Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität" (KPMD-PMK). In der Statistik der Polizei sind Ort, Tatzeit und Sachverhalte erfasst. Demnach galt fast die Hälfte der Angriffe der SPD, insgesamt 17 Mal wurden Büros der Sozialdemokraten beschädigt. Am zweithäufigsten war die Linke betroffen – acht Mal. Der AfD galten sechs Angriffe.