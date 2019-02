Jana Göbel Bild: Jana Göbel

Rundum-Sorglos-Paket für Immobilien-Anleger - Wie Berliner Wohnungen ins Ausland verkauft werden

18.02.19 | 06:02 Uhr

Ein Unternehmensverbund um die Firma Berlin Aspire kauft 30 Häuser in sozial schwachen Gebieten - und verkauft die Wohnungen an Anleger im Ausland. Eine Gemeinschaftsrecherche des rbb und der "Berliner Zeitung" deckt auf, was das für die Mieter bedeutet. Von Jana Göbel

Aspire operiert von der Friedrichstraße aus, als Teil eines Firmenverbunds, der Berliner Immobilien international anbietet. Reihenweise schön fotografierte Gebäude im Gründerzeitstil. "Der Berliner Immobilienmarkt ist sehr attraktiv", heißt es auf einer der Web-Seiten der dazugehörigen Unternehmen. Und: "Sie müssen keine Deutschen oder Europäer sein, um Grundbesitz in Berlin zu erwerben." Auch wenn der Internetauftritt international wirkt - die Angebote richten sich vorzugsweise an israelische Interessenten. Den potenziellen Käufern wird ein Rundum-Sorglos-Paket angeboten. Sie unterschreiben in einem Büro in Israel eine "Absichtserklärung" und erteilen Vollmachten für Anwälte und Notare in Berlin. Häufig zahlen sie die Wohnung schon an. Danach müssen sie fast nichts mehr tun. Die mit Aspire verbundenen Firmen kümmern sich in Berlin zum Beispiel um Finanzierung, Kaufvertrag und Eigentumsübertragung. Und auch nachdem die Wohnungen verkauft sind, verdienen Firmen des Unternehmensverbunds weiter daran: Verwaltung, Sanierung und immer häufiger auch die Vermietung von möblierten Apartments – all das wird vermittelt.

Vorkaufsrecht: Gar nicht einfach durchzusetzen

Meist sind die angebotenen Wohnungen vermietet, und die Mieter haben im Fall der Umwandlung in Eigentumswohnungen eigentlich ein gesetzliches Vorkaufsrecht. Doch das durchzusetzen, ist gar nicht so einfach. Eine Mieterin, die ihren Namen nicht nennen möchte, erzählt: "Letztendlich ist es daran gescheitert, dass ich nicht an die Informationen rangekommen bin, die ich brauche, um so eine Investition zu tätigen. Also wie sind Dach und Keller beschaffen, wer sind die anderen Käufer? All die Informationen, die man für eine solche Entscheidung braucht, wurden mir verwehrt." Eine andere Kaufinteressentin in einem anderen Haus berichtet: "Ich hatte den Vertrag erhalten, dann hab ich mich gemeldet und keine Antwort bekommen. Ich hab mich immer wieder gemeldet, immer war jemand anderes dran. Ich hab geschrieben, aber ich bekam lange keinen Termin." Sie hatte den Eindruck, dass man sie hinhalten wollte. Die erste Mieterin hat aufgegeben und die Wohnung nicht gekauft. Die zweite Mieterin hat es dann doch geschafft und ihre Wohnung, in der sie wohnt, erworben. Laut Gesetz kann ein Mieter das Vorkaufsrecht ausüben, indem er in den bereits ausgehandelten Kaufvertrag einsteigt. Dafür hat er zwei Monate Zeit. Mieter und Kaufinteressent müssen dieselben Vertrags-Konditionen vorgelegt bekommen. Das ist auch vorschriftsmäßig geschehen.

Rechtsanwalt Philippe Koch | Bild: Jana Göbel

Fünf Prozent Rendite für Anleger im Ausland

Doch was die Berliner Mieter, die wir gesprochen haben, nicht wussten, in Israel wurden zusätzlich zum Kaufvertrag weitere Vereinbarungen geschlossen. Mehrere dieser "Vereinbarungen" liegen rbb und "Berliner Zeitung" vor. Darin wird dem jeweiligen israelischen Käufer eine Art "Einkunfts-Garantie" von jährlich bis zu fünf Prozent des Preises beziehungsweise der Anzahlung über drei Jahre versprochen, unabhängig davon, ob die zu kaufende Wohnung vermietet ist oder nicht. "Das ist nicht rechtens", erklärt Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund, "denn der Mieter hat das Recht, zu genau den Konditionen in den Kaufvertrag einzutreten, den der Verkäufer und der Käufer ausgehandelt haben." Zusatzvereinbarungen wie diese seien nicht erlaubt. Oder sie müssten mit im Vertrag stehen. Aufgrund der Zusatzvereinbarung würde der israelische Käufer die Wohnung günstiger bekommen. "Ob die Wohnung ins Ausland geht oder beispielsweise nach Nordrhein-Westfalen, spielt dabei überhaupt keine Rolle." rbb und "Berliner Zeitung" haben Kontakt zu mehr als 20 israelischen Käufern aufgenommen - Lehrer, Ärzte, Manager, die ihr Geld anlegen wollten. Ausnahmslos alle bestätigten die Praxis mit den "Vereinbarungen". Ein Architekt erzählt: "Ich wollte den Immobilienboom in Berlin nicht verpassen. Zufällig bin ich auf Aspire gestoßen und habe einen Vorvertrag unterschrieben und die Hälfte angezahlt. Die fünf Prozent Rendite habe ich erhalten."

Investoren kennen das Berliner Mietrecht nicht

Rechtsanwalt Phillippe Koch hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Aspire zu tun. Das Firmengeflecht bewege sich in einem gesetzlichen "Graubereich", sagt er. "Es funktioniert, weil im Grunde zwei Rechtsordnungen verknüpft werden". Die deutschen Mieter wüssten nichts von der Nebenabrede in Israel, wenn sie sich um den Kauf der eigenen Wohnung bemühen. Und die meist israelischen Käufer wüssten nicht viel über das deutsche Mietrecht und können schnell eine böse Überraschung erleben. Eine Berliner Mieterin berichtet, kürzlich hätten die neuen Eigentümer ihrer Wohnung die von ihnen gekaufte Immobilie besichtigen wollten. Sehr enttäuscht seien die gewesen, erzählt sie. Sie hätten die Wohnung für ihre Tochter gekauft. "Die sind davon ausgegangen, dass sie diese Wohnung selbst nutzen können. Und das geht nicht, weil ich die nächsten neun Jahre hier noch Mieterschutz genieße."

Schlüsselkästen für die vermieteten Apartments | Bild: Jana Göbel

Aus Mietwohnungen werden teure Gäste-Apartments

Der Unternehmensverbund rund um Aspire verdient weiter, nachdem die Wohnungen verkauft sind. Eine Firma bietet die Verwaltung an, eine andere Sanierungen, eine weitere die Vermietung leer gewordener Wohnungen als Gäste-Apartments an Berlin-Besucher. Die meisten Eigentümer sind schließlich weit weg und können sich darum nicht kümmern. Für die Apartments werden dann bis zu 30 Euro Miete je Quadratmeter genommen. An vielen der "Aspire-Häuser" hängen deshalb außen Schlüsselboxen mit Zahlenschloss. In einem berichten die verbliebenen Bewohner, dass inzwischen mehr als ein Dutzend Wohnungen in Apartments umgewandelt worden sein sollen. "Das Negative für den Wohnungsmarkt ist, dass eine Wohnung quasi zum Renditeobjekt wird", sagt Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund, "und dass mit dem Mieter, der jetzt noch in der Wohnung lebt, in Anfühungszeichen: 'gespielt' wird."

"Aspire-Häuser" vor allem in einfachen Lagen

Das "Firmennetzwerk" rund um Aspire kaufte in Berlin mehr als 30 Häuser (rot markiert, die Adresse wird durch Klick auf den Punkt angezeigt). Die Wohnungen werden oft an israelische Anleger veräußert. Die Mehrheit der Häuser befindet sich in sogenannter einfacher Wohnlage (dunkel). Hier waren die Kaufpreise für Immobilien vergleichsweise günstig. Die Aussicht auf eine Wertsteigerung ist demzufolge besonders hoch. In diesen Gebieten haben die Bewohner zumeist auch niedrigere Einkommen als in besseren Wohnlagen (weiß). Das ist mit ein Grund, warum viele von ihnen das gesetzliche Vorkaufsrecht nicht wahrnehmen können.

