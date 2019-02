Die SPD fordert den Umbau schon seit Jahren. Und auch die Grünen und Linken Koalitionspartner unterstützen den Plan. Er soll noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden.

Aus der bisherigen Berliner Ausländerbehörde soll das "Landesamt für Einwanderung" werden. Damit gründet die Hauptstadt als erstes deutsches Bundesland im Vorgriff auf das geplante Facheinwanderungsgesetz eine eigenständige Behörde für Einwanderer. Bisher ist die Ausländerbehörde noch die größte Abteilung im Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten. Die dafür nötigen Strukturveränderungen würden nun angeschoben, bestätigte die Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Montag.

"Durch die Gründung eines selbständigen Landesamtes für Einwanderung soll die Ausländerbehörde zu einer echten Willkommensbehörde fortentwickelt werden. Berlin braucht Fachkräfteeinwanderung vor allem aus wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Gründen", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD). Inbesondere die Absicherung des Bedarfs bei der Pflege im Alter oder im Bereich der Dienstleistungen von Handwerkern sei ohne Zuwanderung nicht mehr zu leisten. Der Berliner Senat, so Geisel weiter, setze hier ein "gerade in Zeiten, in denen die Einwanderungspolitik kontrovers diskutiert" werde, ein starkes politisches Signal.

Der Berliner Ausländerbehörde komme schon jetzt eine Schlüsselstellung für die Steuerung und Gestaltung der Einwanderung und Integration zu, so die Senatsverwaltung. Mit etwa 400.000 Vorsprechenden pro Jahr sei sie bereits die mit Abstand größte Ausländerbehörde Deutschlands. Rund 12 Prozent aller bundesweit erteilten Aufenthaltstitel werden hier verantwortet.