Richard bei Berlin Dienstag, 26.02.2019 | 09:48 Uhr

Die Kohlekommission hat halbwegs einen Konsens gefunden und so der Öffentlichkeit auch mitgeteilt. Es ist müßig, jetzt schon wieder an diesem Kompromiss zu rütteln, denn dann hätte man sich die ganze Sache mit dieser Kommission (in der ein Querschnitt der Gesellschaft saß)auch sparen können. Sind die Empfehlungen dieser Kommission nur dann gute Empfehlungen, wenn sie grüner Ideologie entsprechen? Was soll das Rumgezicke an den Zahlen? Grün der Neuzeit ist wie Inquisition des Mittelalters. Frau Baerbock wir brauchen keine klugen Ratschläge aus Niedersachsen mit der rosaroten Brille einer Potsdamer Sichtweise. Potsdam ist nicht die Lausitz. Und ja Herr Rausch, viele Lausitzer glauben schon, dass Einige aus Potsdam mit dem Safarihut auf dem Kopf in die Lausitz kommen. Eine Partei die tausenden Lausitzern den Arbeitsplatz vernichten will, eine Partei welche die brandenburger Jugend aus der Heimat vertreiben will mangels Jobalternativen jenseits des Mindestlohns ist für mich "no go"