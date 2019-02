Paule Oderberg Dienstag, 19.02.2019 | 09:43 Uhr

Merkels nationaler Kraftanstrengung löst sich in Luft auf. War doch vorher klar, dass nur ein verschwindend kleiner Teil an Freiwilligen in die Heimat zurückkehrt. Alle anderen Flüchtlinge wehren sich heftig u. machen den Rechtsstaat handlungsunfähig. Warum wird das Recht nicht durchgesetzt, fragt sich so mancher besorgte Bürger. Zahlt er sein Knöllchen nicht, wird er doch auch gnadenlos verfolgt, bis zur Haftstrafe. Komisch, da funktioniert der Rechtsstaat.

Übrigens, jeder 3. Abgeschobene "flüchtet" erneut nach Deutschland. kennt Hr. Geisel diese Zahlen?