Seine deftige Kritik an Berlin hatte Ende des vergangenen Jahres große Empörung ausgelöst - nun soll Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) der Hauptstadt eine zweite Chance geben: Der Vorsitzende der oppositionellen CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Burkhard Dregger, hat ihn eingeladen - und Palmer hat zugesagt.

Am Mittwoch will Dregger dem Grünen-Politiker zwei Stunden lang zeigen, "wo es gut läuft in Berlin und wo es besser laufen könnte", teilte die CDU-Fraktion am Wochenende mit. Die Tour startet am Veranstaltungszentrum "City Cube" auf der Messe am Funkturm. Danach geht es ins Zentrum zur Leipziger Straße, wo auf Teilen wegen der hohen Feinstaubbelastung Tempo 30 gilt und ein Fahrverbot für Dieselautos droht. Letzte Station ist der Görlitzer Park, einer der bekanntesten Drogen-Umschlagplätze Berlins.