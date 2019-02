Bild: imago

Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst - Zweitägiger Warnstreik an Berliner Kitas und Horten

19.02.19 | 13:57 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. In Cottbus soll die Arbeit schon am Donnerstag ruhen, in Berlin dann nächste Woche - und zwar gleich zwei Tage lang. Betroffen sind vor allem Kitas und Horte.



Im öffentlichen Dienst von Berlin und Brandenburg kommt es erneut zu Warnstreiks. Am Donnerstag legen die Beschäftigten in Cottbus für einen Tag die Arbeit nieder. Für die nächste Woche sind dann erneut Warnstreiks in Berlin geplant. Hintergrund seien die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder, sagte ein Verdi-Sprecher am Dienstag. Bislang gebe es keine Signale, dass die Arbeitgeber den Forderungen der Gewerkschaften entgegenkommen wollen.



Cottbus: Streiks bereits am Donnerstag

In Cottbus hat Verdi bereits für diesen Donnerstag unter anderem die Beschäftigten der Brandenburgisch Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg und mehrerer Landesämter zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.



Berlin: Zwei Tage Streik an Kitas und Horten

In Berlin plant Verdi sogar an zwei Tagen Warnstreiks. Ab nächstem Dienstag sollen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst die Arbeit niederlegen, und zwar bis einschließlich Mittwoch. Das heißt, dass an diesen zwei Tagen die landeseigenen Kitas, Schulhorte und Jugendämter wahrscheinlich geschlossen bleiben. Am Mittwoch sind dann außerdem auch die Landesbeschäftigten in den Senatsverwaltungen und Bezirksämtern zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.



"Bislang waren von der Arbeitgeberseite keine Signale zu vernehmen, auf die Verdi-Forderungen einzugehen", sagte Verdi-Tarifkoordinatorin Astrid Westhoff. "Deshalb halten wir es für notwendig, unmittelbar vor der dritten Verhandlungsrunde erneut zu ganztägigen Warnstreiks aufzurufen."



Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent höhere Einkommen im öffentlichen Dienst, mindestens aber 200 Euro pro Monat mehr. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Zudem soll es auch Verbesserungen in der Eingruppierung geben.



Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) werden am 28. Februar und 1. März fortgesetzt.

