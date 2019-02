Bild: dpa/Soeder

Parteien in Berlin und Brandenburg - Grüne gewinnen besonders viele neue Mitglieder

25.02.19 | 19:18 Uhr

Der Aufstieg der AfD und die Konflikte innerhalb der Großen Koalition scheinen die Menschen zu politisieren. Fast alle der größeren Parteien haben 2018 neue Mitglieder hinzugewonnen. Ganz vorne liegen die Grünen - auch in Berlin und Brandenburg.

Bei den absoluten Zahlen kann von Augenhöhe noch keine Rede sein, doch was den Zulauf neuer Mitglieder betrifft, liegen Bündnis90/Die Grünen im Vergleich mit den anderen Parteien ganz klar vorn - nicht nur bundesweit, sondern auch in Berlin und Brandenburg. Das geht aus den aktuellen Mitgliederzahlen hervor, die rbb|24 am Montag bei den Parteien in Erfahrung gebracht hat.

Fast 30 Prozent mehr Grüne in Brandenburg

Demnach haben die Grünen in Berlin im vergangenen Jahr fast ein Viertel an zahlenden Mitgliedern hinzugewonnen: Von Ende 2017 bis Ende 2018 stieg ihre Zahl von 5.909 um 1.429 auf 7.338 - ein sattes Plus von 24,18 Prozent. Noch stärker, jedenfalls prozentual betrachtet, fiel der Mitgliederzuwachs im brandenburgischen Landesverband aus: Ein Plus von 316 Parteimitgliedern auf nunmehr 1.435 bedeutet einen Anstieg von 28,24 Prozent. Dabei liegen die Zahlen für Berlin und Brandenburg noch über dem bundesweiten Trend: Über alle 16 Bundesländer hinweg hatten die Grünen Ende des Jahres 75.311 Mitglieder, ein Plus von 15,75 Prozent. Dabei sind die größten Zuwächse in den neuen Ländern zu verzeichnen.



Auch AfD legt bei Mitgliederzahlen deutlich zu

Einen deutlichen Zuwachs konnte im vergangenen Jahr auch die AfD verzeichnen: In Berlin steigerte sie ihre Mitgliederzahl um 17 Prozent auf 1.504 Mitglieder, in Brandenburg fiel der Zuwachs mit sieben Prozent (von 1.500 auf 1.600 Mitglieder) geringer aus. Auch die größeren Parteien, noch bis vor wenigen Jahren in der Regel als "Volksparteien" bezeichnet, konnten leichte Zuwächse verbuchen: So stieg die Zahl der "Genossen" bei der SPD in Berlin im Jahr 2018 um 4,2 Prozent auf 20.096. In Brandenburg hatten Ende des Jahres 6.362 Menschen ein SPD-Parteibuch, rund acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Mit einem Plus von 0,75 Prozent konnte sich auch die Brandenburger CDU über mehr Mitglieder freuen (aktuell sind es 5.846). In Berlin war die Zahl der CDU-Mitglieder auf 12.238 leicht rückläufig (minus 0,1 Prozent).



Linke dagegen kämpfen mit rückläufigen Zahlen

Weiterhin Probleme hat die Linke: Als einzige der großen Parteien hatte sie sowohl in Brandenburg als auch in Berlin Ende 2018 weniger Mitglieder als ein Jahr zuvor: In der Mark ging ihre Zahl auf 5.802 zurück (minus vier Prozent), in Berlin auf 7.861 (minus 1,3 Prozent). Einen leichten Anstieg verzeichneten dagegen die Liberalen, jedenfalls in der Hauptstadt: Dort stieg die FDP-Mitgliederzahl auf 3.344 (plus vier Prozent); für die FDP Brandenburg waren am Montag keine Zahlen zu bekommen. Einen deutlichen Anstieg meldeten auch die Freien Wähler, die nur in Brandenburg vertreten sind: ihre Mitgliederzahl liegt aktuell bei 780, elf Prozent mehr als Ende 2017. Sendung: Abendschau, 25.02.2019, 19.30 Uhr