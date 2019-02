Der Landesverband für Soziale Arbeit (DBSH) in Berlin hat alle Sozialarbeiter der Berliner Jugendämter für Dienstag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Um 14 Uhr wollen Beschäftigte und der Berufsverband vor der Senatsverwaltung für Finanzen in der Klosterstraße für eine finanzielle Aufwertung ihrer Berufsgruppe demonstrieren.

Anlass für die Streikaktion sind die bundesweiten Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder. Nach einer ersten Verhandlungsrunde am 21. Januar in Berlin trennten sich Arbeitnehmervertreter und Arbeitgeber ohne eine Einigung. Am Mittwoch und Donnerstag werden die Verhandlungen in Potsdam fortgesetzt. Sollten sich die Tarifparteien in diesen Tagen nicht auf einen Kompromiss verständigen, könnten laut Verdi weitere Streiks folgen.

Aufgrund hoher Arbeitsbelastung, unbesetzter Stellen und fehlender Bewerber sprechen die Mitarbeiter der Regionalen Sozialen Dienste in den Berliner Jugendämtern bereits seit langem von schwierigen Arbeitsbedingungen. Nach Ansicht der Pädagogin Anja Sauer vom Jugendamt Marzahn-Hellersdorf sollen aber auch die Gehälter der Sozialarbeiter steigen. "Wir werden als Team geschlossen teilnehmen und auch viele andere Kolleginnen und Kollegen aus unserem und anderen Bezirken waren bereits gestern schon am Warnstreik beteiligt", sagte Sauer.