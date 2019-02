Mike Kreuzberg Mittwoch, 06.02.2019 | 17:43 Uhr

Ja, bitte erst die Parkplätze bebauen - notfalls enteignen. Beim Bebauen von Grünflächen, Golfplätzen und Kleingartenanlagen bitte in den grünen Aussenbezirken anfangen - nicht in der stark verdichteten Innenstadt. @rbb Wie wärs mit einem Index X Quadratmeter Grünfläche pro 1000 Bewohner*innen? Oder gibt es sowas schon, wie für Spielplätze?! In Kreuzberg auf den Grünflächen und Kleingartenanlagen notfalls zuerst die nach Index bereits fehlenden notwendigen Spielplätze, Kitas und Schulen errichten - bevor noch mehr Wohnungen gebaut werden, die die bestehenden Probleme weiter verschärfen ;)

Es reicht mit dem Bebauen von Grünflächen und grünen Brachen hier: Museum am Anhalter Bahnhof, Bibliothek am Blücherplatz, Tempodrom am Anhalter Bahnhof, fast der ganze Mauerstreifen, Spreeufer ... bitte nicht zurück in die 1920er Jahre! Obwohl, gerne die Autofahrbahnen zurückbauen zugunsten von exklusiven Straßenbahntrassen.