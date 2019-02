imago/Thilo Rückeis Audio: Radioeins | 18.02.2019 | 9.20 Uhr | Bild: dpa/Maurizio Gambarini | Bild: imago/Thilo Rückeis

Bau am Fraenkelufer soll 2023 starten - Saleh nennt Zeitplan für Wiederaufbau der Synagoge

18.02.19 | 17:00 Uhr

Die von den Nazis zerstörte und später abgerissene Synagoge am Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg soll in fünf Jahren wieder aufgebaut werden. Das hat Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh im rbb angekündigt.

Der geplante Wiederaufbau der Synagoge am Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg soll in fünf Jahren starten. Er hoffe, dass sich in dem Jahr, in dem sich die Reichspogromnacht von 1938 zum 85. Mal jährt, also 2023, der Grundstein gelegt werden kann, sagte der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh am Montag im rbb.



Die veranschlagten Gesamtkosten von 30 Millionen Euro sollen nach den Vorstellungen von Saleh durch Spenden eingeworben werden. Zudem erhofft sich Saleh vom Land Berlin zwei Millionen Euro Starthilfe für die Planungskosten. Es wäre in Deutschland der erste komplette Wiederaufbau einer von den Nazis zerstörten und später abgerissenen Synagoge.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin Gideon Joffe (li.) und Raed Saleh (SPD) zeigen den Entwurf für den Neubau | Bild: dpa/Gregor Fischer

Prominent besetztes Gremium soll das Projekt konzeptionell voranbringen

Saleh ist Initiator des Wiederaufbaus des einstmals größten jüdisch-orthodoxen Gotteshauses in Berlin. Im Sommer 2018 hatte sich dafür der Förderverein "Jüdisches Zentrum Synagoge Berlin e.V." gegründet. Am Montag traf sich das Kuratorium zur ersten Sitzung. Dem 20-köpfigen Gremium gehören unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Linken-Politiker Gregor Gysi, Verlegerin Friede Springer, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, die ehemalige Piraten- und heutige Grünen-Politikerin Marina Weisband sowie der Chef der Alba Group, Eric Schweitzer, an. Die nächste Sitzung ist nach Angaben der SPD-Fraktion für Oktober geplant, danach soll das Kuratorium einmal pro Jahr zusammenkommen. Das Kuratorium soll den Wiederaufbauprozess begleiten und unterstützen, sagte Saleh dem rbb. In einer Zeit, wo überall neue Schlösser aufgebaut würden und an Orte erinnert werde, die irgendwann mal in Deutschland relevant waren, müsse man auch an das jüdische Leben in Deutschland erinnern, das zwischen 1933 und 1945 einen Bruch durch die Nazis erlebt hat, sagte der SPD-Politiker auf Radioeins: "Jüdisches Leben ist Teil unserer Leitkultur. Wer Schlösser wiederaufbaut, muss auch Synagogen wiederaufbauen."

Auch in den Moscheen wird Geld gesammelt

Gerade die Synagoge am Fraenkelufer an der Grenze zwischen den Multikulti-Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln sei als Ort des Dialoges zwischen den Religionen geeignet. Viele Moscheegemeinden hätten bereits angekündigt, nach den Freitagsgebeten dafür zu spenden, so Saleh. Die zwischen 1913 und 1916 von dem Baumeister der Jüdischen Gemeinde, Alexander Beer, errichtete orthodoxe Synagoge wurde bei den Novemberpogromen vom 9. auf den 10. November 1938 schwer beschädigt. Nach weiteren Zerstörungen bis 1944 wurde der Sakralbau im Jahr 1958/59 abgerissen. Heute existiert nur noch ein Nebengebäude, das als konservative Synagoge genutzt wird.

Die Nacht, als die Gewalt eskalierte

Bild: dpa Die SA ruft 1933 dazu auf, jüdische Geschäfte zu boykottieren. Zwei Jahre später werden Juden durch die "Nürnberger Gesetze" entrechtet.

Bild: dpa Am 7. November 1938 schießt der 17-jährige Herschel Grynszpan, dessen Eltern polnische Juden sind, ...

Bild: dpa ... auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath in Paris. Dieser stirbt zwei Tage später an seinen Verletzungen.

Bild: IMAGNO/Votava Daraufhin verwüsten die Nationalsozialisten im gesamten Deutschen Reich Synagogen und Gemeindehäuser ...

Bild: CPA Media/Pictures From History ... oder zünden diese an: die brennende Synagoge am Börneplatz in Frankfurt am Main.

Bild: dpa/akg Tausende jüdische Geschäfte werden zerstört und von der Bevölkerung geplündert.

Bild: dpa Ein junger Mann kehrt in Berlin am Morgen des 10. November 1938 Schaufensterglas zusammen.



Bild: dpa/akg Nach dem offiziellen Ende der Pogrome werden einzelne Geschäfte von Polizisten bewacht.

Bild: dpa/akg Jüdische Gefangene am 10. November in Baden-Baden - insgesamt wurden mehr als 30.000 Menschen verhaftet und in Konzentrationslager interniert.

Bild: dpa Die antisemitische Wochenzeitung "Der Stürmer" hetzt einige Wochen nach den Pogromen gegen Juden.



















