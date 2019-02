imago/Uwe Steinert Audio: Inforadio | 27.02.2019 | Maria Ossowski | Bild: imago/Uwe Steinert

Vor 76 Jahren: Protest in der Rosenstraße - "Gebt uns unsere Männer zurück!"

27.02.19 | 07:57 Uhr

Widerstand gegen die Nazis fand meist im Verborgenen statt. Ganz anders der Protest gegen die Inhaftierung von rund 2.000 Juden aus sogenannten Mischehen in der Berliner Rosenstraße im Februar 1943. Tausende begehrten damals auf. Von Maria Ossowski



Sogar die Straßenbahn musste umgeleitet werden. Mitten in Berlin. Tagelang, nächtelang standen Tausende von Angehörigen in der Rosenstraße in Berlin-Mitte, um die dort inhaftierten zweitausend Männer, Kinder und auch Frauen frei zu bekommen. Eine von ihnen war Ursula Braun, die in den 1990er Jahren berichtete, wie das damals war, als die zukünftigen Schwiegereltern in ihrem Büro anriefen und sagten: "Dein Bräutigam ist verhaftet."

Goebbels ließ jüdische Zwangsarbeiter festnehmen

"Ich versuchte ihn freizukriegen und bin zur Rosenstraße gegangen", erzählte die alte Dame damals. Dort hätten vor dem Tor auf der Straße bereits "eine Menge Frauen" gewartet, erinnert sie sich. "Sie riefen: 'Gebt uns unsere Männer zurück!', und die Gestapo machte immer wieder Versuche, die Frauen auseinander zu treiben." Es sei ein unheimliches Gefühl gewesen, sagte Braun, "aber die Beklemmung, dass da der drin sitzt, den ich wiederhaben wollte, war noch größer". Der Historiker Gernot Jochheim forscht seit Jahrzehnten zu den Protesten in der Rosenstraße, er wertet Quellen aus und publiziert dazu. Gestapo und SS ließen am 27. Februar auf Befehl von Joseph Goebbels in allen Fabriken jüdische Zwangsarbeiter festnehmen - 15.000 allein in Berlin, und auf offenen Lastwagen durch die Stadt transportieren.

"Wohl vorbereitete Aktion"

Die "Fabrikaktion" sei eine von den Nazis "wohl vorbereitete Aktion" gewesen, sagt Jochheim. Ziel war es laut Goebbels, alle jüdischen Menschen noch einmal zu erfassen und Berlin, aber auch die übrigen Reichsgebiete, "judenrein, judenfrei" zu machen. Juden aus sogenannten Mischehen oder Kinder mit einem nichtjüdischen Elternteil kamen in die Rosenstraße oder in die Große Hamburger Straße. In den Mischehen - schreckliches Wort, aber damals üblich - waren drei Viertel Männer, die mit meist protestantischen Frauen verheiratet waren, und ein Viertel christliche Männer mit jüdischen Frauen. Die sogenannten Volljuden ohne nichtjüdische Partner hatten Gestapo und SS bei der "Fabrikaktion" direkt zum Bahnhof und nach Auschwitz deportieren lassen. Die Deportation fürchteten auch die Inhaftierten und die Angehörigen in der Rosenstraße.

Bild: imago/Juergen Raible

Soldaten als "Mörder" beschimpft

Die Nazis hatten mit solch offenem Widerstand nicht gerechnet. Was tun? Mitten in Berlin tausende von Menschen zusammenzuschießen, nur weil sie um ihre jüdischen Verwandten bangten? Das trauten sich Goebbels und Konsorten nicht. Aber sie ließen Maschinengewehre rund um die protestierenden Frauen aufstellen. Wie Jochheim sagt, kam es zu dramatischen Szenen: "Die Protestierenden sind auf diese Soldaten mit den Maschinengewehren losgezogen und haben sie beschimpft, als Mörder und ähnliches."



Goebbels selbst brach die Aktion ab

Die Stimmung in der Naziführung war nach Stalingrad und den Geschehnissen um die Weiße Rose schlecht. Goebbels habe keine Unruhe gewollt und selbst den Befehl gegeben, die ganze Aktion abzubrechen. "Wir werden uns die später holen", habe er in sein Tagebuch geschrieben, erläutert Jochheim. Das wiederum wussten weder die Gefangenen noch die Angehörigen. 25 Gefangene aus der Rosenstraße sortierte die Gestapo aus und deportierte sie. Die anderen blieben inhaftiert, darunter der junge Hans Großmann und sein Vater. Über einige jüdische Ordner, die den Kontakt nach draußen hielten, hätten die beiden Großmanns gewusst, dass draußen vor dem Haus die Mutter steht, beschreibt Jochheim die Vorgänge in der Rosenstraße. "Und tatsächlich wurden dann auch Vater und Sohn entlassen, und sie konnten eben wieder nach Hause zurück, und sie haben dann hier in Berlin bis zum Kriegsende Zwangsarbeit geleistet."

"Solche Proteste haben wir nicht sehr viele"

Auch der Bräutigam von Ursula Braun kam frei. An den Widerstand Rosenstraße zu erinnern, das sollte uns, so Gernot Jochheim, ein immerwährendes Anliegen bleiben: "Solche Proteste, solche Geschehnisse haben wir in der Geschichte nicht sehr viele - schon gar nicht in der deutschen Geschichte. Erst recht nicht, was den Widerstand gegen die Nazis betrifft in Deutschland."