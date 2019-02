Matthias M Berlin Montag, 25.02.2019 | 17:47 Uhr

Seit den 1930er Jahren wurde der ÖPNV kaum noch ausgebaut, aber erheblich abgebaut. Noch immer sind nicht alle alten Linien wiedererrichtet. Die Stadt wächst massiv, dennoch findet fast kaum Neubau und schon gar kein Neubau von Schnellbahnlinien statt. Im Südosten Berlins, dem größten Stadtbezirk, gibt es überhaupt keine U-Bahn, riesige Wege zum nächsten S-Bahnhof und nur sehr wenige Brücken.



In Oberschöneweide ist die Bevölkerung in wenigen Jahren von 15.000 auf 22.000 angewachsen. Zusätzlich kommen regelmäßig bis zu 17.000 Menschen in die Parkbühne Wuhlheide, 22.000 (demnächst 37.000)ins Stadion Alte Försterei und täglich bald 10.000 Studenten in die Hochschule HTW. Dazu noch tausende Besucher in der Wuhlheide / FEZ. Und wie ist das alles angebunden? In Oberschöneweide ausschließlich per völlig überlasteter Straßenbahn, in die max. 245 Personen passen.



Köpenick leidet massiv am miesen ÖPNV hier! Baut endlich U-Bahnlinien und Brücken!