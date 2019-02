Die CDU-Fraktion hat einen Missbilligungsantrag gegen die Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher im Abgeordnetenhaus angekündigt. Die Senatorin sei verantwortlich dafür, dass in Berlin nicht mehr Wohnungen gebaut würden, erklärte der Fraktionschef Burkhard Dregger am Donnerstag. Statt den Neubau zu beschleunigen, bremse die Linkspolitikerin ihn aus. Sie mache Stimmung gegen Investoren, erschwere den Dachgeschossausbau und lasse bauwillige Genossenschaften im Stich, so der Vorwurf der größten Oppositionspartei im Parlament.