Senat will auch mal ohne Bebauungsplan bauen lassen

30.000 neue Wohnungen zu bauen ist ein ehrgeiziges Ziel – das der Berliner Senat nicht aufgeben will. Die Zeit bis 2021 wird knapp, doch ein vereinfachtes Bauverfahren soll den Lückenschluss möglich machen.

Das selbstgesteckte Ziel von 30.000 neuen Wohnungen will der rot-rot-grüne Berliner Senat doch noch erreichen. 24.000 bis 25.000 Wohnungen würden die landeseigenen Unternehmen bis zum Ende der Legislaturperiode auf jeden Fall fertigstellen, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller am Freitagabend im rbb. Um die Lücke zu schließen, sollen die Baugenehmigungen schneller erteilt und kleinere Projekte auch ohne Bebauungsplan genehmig werden. Bis zu 2.700 Wohnungen könnten so entstehen.