Rot-Rot-Grün auf Senatssitzung in Brüssel

Der Berliner Senat hat mehr Unterstützung aus der EU in den Bereichen Klima, Digitalisierung und Migration gefordert. "Klimaneutrales Berlin 2050 ist unser Ziel", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung in der belgischen Hauptstadt. "Auch dazu brauchen wir natürlich Unterstützung und Initiativen der EU, um entsprechende neue Konzepte vorantreiben und auch finanzieren zu können."