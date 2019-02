Bild: blickwinkel

Insektensterben in Brandenburg - Nabu und BUND wollen Bienen per Volksbegehren retten

13.02.19 | 17:46 Uhr

Pestizide setzen Insekten ebenso zu wie ein Mangel an Lebensräumen. Umweltverbände wollen das ändern. Fast eine Million Bayern haben innerhalb weniger Tage ein entsprechendes Volksbegehren unterstützt. Auch Brandenburger sollen bald abstimmen. Von Oliver Noffke



Brandenburger Umweltschützer wollen ein Volksbegehren zur Erhaltung der Artenvielfalt von Insekten nach bayerischem Vorbild auf den Weg bringen. "Wir sind schon seit Längerem in der Vorbereitung", sagte Friedhelm Schmitz-Jersch, Vorsitzender des Nabu Brandenburg, rbb|24 auf Anfrage. "Nach den Osterferien soll es losgehen."

In Bayern endet am Mittwoch das zweiwöchige Volksbegehren "Artenvielfalt - rettet die Bienen". Laut den Initiatoren haben weitaus mehr Menschen daran teilgenommen, als die geforderten 950.000. Innerhalb von sechs Monaten soll nun in einem Volksentscheid über ein Gesetz abgestimmt werden, das unter anderem den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft deutlich einschränkt und mehr Lebensräume für Insekten vorsieht - wie etwa Blühwiesen an Feldern.



Vorbild: Volksbegehren zur Massentierhaltung

"Wir wollen und können das jetzt nicht direkt abkupfern", so Schmitz-Jersch. "Bei uns sieht das Naturschutzgesetz etwas anders aus als in Bayern und wir wollen noch andere Bereiche in das aufnehmen, wie etwa den Wasserschutz." Im Vordergrund der Brandenburger Initiative solle aber ebenso der Schutz von Insekten stehen. Nabu und BUND wollen dazu ein Gesetz vorschlagen, das mehr natürliche Lebensräume für Insekten festlegt und den Einsatz von Pestiziden beschränken soll. Auch der Gewässerschutz werde bei der Brandenburger Initiative eine Rolle spielen, sagte Schmitz-Jersch. Zugleich gab sich der Brandenburger Nabu-Vorsitzende zuversichtlich, was den Erfolg dieser Initiative angeht. "Wir haben ja sehr erfolgreich das Volksbegehren gegen Massentierhaltung umgesetzt und wir glauen, dass wir auch mit diesem Thema die Brandenburger erreichen werden", sagte er.

Krankheiten, Futtermangel, Umweltgifte

Im Januar 2016 hatten mehr als 100.000 Brandenburger das Volksbegehren für einen erhöhten Tierschutz in der Fleischproduktion unterschrieben. Notwendig waren 80.000 Stimmen. Der Landtag stimmte daraufhin dafür, die Forderungen weitestgehend umzusetzen [externer Link], womit ein Volksentscheid nicht mehr notwendig war. In Deutschland, aber auch in anderen Ländern, beklagen Forscher und Imker seit Jahren ein Insektensterben. Von den rund 560 Bienenarten, die es in Deutschland einmal gab, ist inzwischen die Hälfte bedroht oder bereits ausgestorben. Neben Krankheiten und mangelndem Futterangebot durch Monokulturen in der Landwirtschaft gelten verschiedene Gifte als Ursache.

