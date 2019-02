imago/IPON Audio: Radioeins | 08.02.2019 | Interview mit Laurina Schräder | Bild: imago/IPON

Architektur der neuen BND-Zentrale - Ganz normales Bürogebäude - oder Festung mit Burggraben?

Die neue BND-Zentrale sollte Transparenz und Offenheit vermitteln, aber gleichzeitig strengsten Sicherheitsanforderungen genügen, außerdem ein gigantisches Gebäude in eine Stadt wie Berlin integrieren. Eine ziemlich große Herausforderung für die Architekten. Von Laurina Schräder

Schon länger will sich der BND vom Stigma der undurchsichtigen Agenten-Klitsche lösen. Der Umzug an die Chausseestraße ist Teil einer Offensive, der mehr Transparenz und Offenheit suggerieren soll. Man wollte "raus aus den dunklen Mauern", sagt BND-Präsident Bruno Kahl. Das Gebäude zur Verwirklichung dieses Imagewandels stammt vom Berliner Architekturbüro Kleihues+Kleihues.

Eigentlich sei es wie ein ganz normales Bürogebäude, sagt Architekt Jan Kleihues. "Wie bei jeder Aufgabe gibt es Vorgaben. Die sind bei einem Einfamilienhaus genauso komplex wie bei einem Krankenhaus, einem Flughafen oder dem Bundesnachrichtendienst. Dabei muss man sich immer wieder mit den gleichen Themen auseinandersetzen, vor allem mit den drei Begriffen Ort, Funktion und Ordnung. Die Frage ist: Wie integriere ich ein solch gigantisches Gebäude in die Stadt?"

Schusssicher und verspiegelt

Das Büro von Jan Kleihues entschied sich bewusst für eine Fassade aus Glas und Aluminium. Das Aluminium reflektiert in unterschiedlichen Farben das Sonnenlicht und so erscheint die Zentrale mal champagnerfarben, mal fast grün. Zirka 14.000 Fenster mit einer Breite von 75 Zentimetern sind an der gesamten Außenfassade in einem strengen Raster angeordnet. Kleihues erklärt, die Fenster sähen zwar alle gleich aus, seien aber nicht alle gleich. "Es sind ganz unterschiedliche Fenster. Denn es werden ganz unterschiedliche Sicherheitsanforderungen gestellt. Das hängt damit zusammen: Wer sitzt dahinter? Was sitzt dahinter? Ist es näher zur Straße? Ist es näher zum Park?" So sind einige Fenster schusssicher, andere wiederum verspiegelt.

Durch das Raster wird die Fassade aufgebrochen. Dies geschieht auch dadurch, dass immer wieder einzelne Seitenflügel in Richtung Chausseestraße hervorragen. Dazwischen sind große Höfe erkennbar, die zudem Licht in die Büroräume lassen. Eine monotone Wand über 300 Meter war nicht gewollt. So etwas wäre "tödlich" für die Integration des Gebäudes in die Umgebung, sagt Kleihues. Trotz der gewollten Abwechslung durch Unterbrechung wirkt das Gebäude monumental, geschützt von einem meterhohen Zaun, durch den man zwar hindurchsehen kann, der einem aber mehr als deutlich den Zugang zu dem Gelände verwehrt.

Der geheimste Umzug aller Zeiten

Bild: imago Am 8. Februar wird die Bundeskanzlerin das neue BND-Gebäude in Berlin-Mitte einweihen, nach fast 13 Jahren Bauzeit. Damals sah es hier aber noch ganz anders aus.

Bild: imago Das Gründstück ist bereits ein Ort mit Geschichte . Auf dem zehn Hektar großen Gelände stand einst das Polizeistadion, das 1950 durch das Walter-Ulbricht-Stadion ersetzt und nach seiner Rekonstruktion 1973 anlässlich der Weltjugendfestspiele in "Stadion der Weltjugend" umbenannt wurde. Es war die größte Sportstätte in Ost-Berlin.

Bild: imago Nach dem Abriss des Stadions im Jahr 1992 (im Rahmen eines möglichen Stadion-Neubaus für die Olympischen Spiele 2000 in Berlin), bot das Gelände zunächst Platz für verschiedenste Zwischennutzungen : Crosslaufplatz für die umliegenden Schulen, Crossroadstrecken für Mountainbiker, Hundewiese, illegale Musikveranstaltungen oder wie hier oben im Bild, der Versuch einen Golfplatz auf der Brache zu etablieren.



Bild: imago Im Jahr 2006 kam der Spatenstich für die neue BND-Zentrale . In den nächsten Jahren sollte hier nun das zweitgrößte Gebäude Berlins (nach dem Flughafen Tempelhof) für anfänglich geplante 720 Millionen Euro entstehen.

Bild: dpa Der Architekt Jan Kleihues entwarf die neue BND-Zentrale in Berlin, nachdem die Bundesregierung den Umzug des BND von Pullach bei München in die Berliner Innenstadt beschlossen hat.

Bild: imago Sehr schnell wurde in den kommenden Jahren aus der ehemaligen Brache eine Baustelle im Hochsicherheitsbereich . Alle Handwerker, Bauarbeiter oder Planer, die hinter dem Bauzaun arbeiteten, wurden vor ihrer Tätigkeit auf der Baustelle mehrmals intensiv geprüft. Damit sollten "Lecks" verhindert werden , die geheime Standorte und Baueigenheiten preisgeben könnten.

Bild: imago Doch gab es auch diverse Pannen : Im Jahr 2011 berichteten Medien, dass Baupläne von der neuen BND-Zentrale gestohlen worden seien. Diese Pläne sollten demnach Darstellungen des Technik- und Logistikzentrums offenbaren, wie Notausgänge, Schleusen, Alarmanlagen, Türen- und Deckendicke, Kabelschächte sowie Antiterror-Einrichtungen. Der damalige Geheimdienstchef Ernst Uhrlau sprach daraufhin von Plänen von niedrigsten Geheimhaltungsgrad.

Bild: imago Ende 2014 bezogen die ersten Mitarbeiter das fast fertiggestellte Gebäude in der Chausseestraße. Sie kamen überwiegend aus der bisherigen Zweigstelle aus Berlin-Lichterfelde. Abgedunkelte und abhörsichere Fenster sollen die Räume vor Lauschangriffen schützen. Der Architekturkritiker Niklas Maak verglich die Architektur des Hauses mit einer: "Versammlung überdimensionierter, riesenhafter PC-Gehäuse , in deren gigantischen Laufwerken alles gespeichert wird, was überhaupt speicherbar ist."



Bild: rbb/Robin Avram 2015 brachen Unbekannte in die Gebäude ein und schraubten mehrere Wasserhähne ab: 2.000 Quadratmeter Bürofläche wurden überflutet. Den Sachschaden schätze man auf etwa eine Million Euro. Gefunden wurden die Täter nie.

Bild: imago Der BND-Neubau ist ein gigantischer Bürokomplex . Die Bruttogeschossfläche entspricht der Größe von 36 Fußballfeldern . Für die "Agentenburg" wurden 135.000 Kubikmeter Beton, 20.000 Tonnen Stahl, 14.000 Fenster, 12.000 Türen, 20.000 Kilometer Glasfaserkabel und 10.000 Kilometer Kupferkabel verbaut. Beim Umzug mussten die Spediteure rund 58.000 Möbelstücke und rund 100.000 Umzugskartons in die Büros schleppen. Die künstliche Palme ist übrigens ein getarner Antennenmast.

Bild: dpa Im Inneren des Gebäudes befindet sich unter anderem das neue Lagezentrum des Bundesnachrichtendienstes.

Bild: dpa Die Zeit weltweit im Blick: Die Uhr im neuen Lagezentrum zeigt die Uhrzeiten von New York, London, Berlin, Moskau, Peking.

Bild: dpa/Michael Kappeler Auch Geheimdienstler müssen mal Pause machen. Das können sie in dem neuen Gebäude beispielsweise in diesem Raum. An den Glaswänden wiederholt sich der Grundriss der Gebäude als "Logo".

Bild: dpa/Michael Kappeler Auch die Innentüren sind mit dem Grundriss des gesamten Gebäudes versehen.

Bild: dpa/Michael Kappeler Erinnert an eine Filmkulisse in einem Science-Fiction-Film - dabei handelt es sich aber um das südliche Atrium des Gebäudes.



Bild: dpa Im November 2018 brachten Umzugshelfer des BND letzte Umzugskartons aus Pullach in die neue Zentrale in der Chausseestraße in Berlin. Es war einer der größten Umzüge in der Geschichte der Bundesrepublik - und der geheimste. Allein der Umzug hat 300 Millionen Euro gekostet, der Neubau am Ende mehr als eine Milliarde Euro - knapp 53 Prozent teurer als geplant .

Bild: Alexander Obst/Marion Schmieding In dem Gebäude werden nun insgesamt 4.000 Beschäftigte arbeiten. 3.200 Geheimdienstler sind aus dem bayrischen Pullach nach Berlin gekommen, für weitere 800 ist noch Platz.

Bild: imago Im neuen Gebäudekomplex befindet sich, zur Habersaathstraße hin, auch das neue Ausbildungszentrum des BND. Hier lernen etwa 100 angehende Mitarbeiter das Agentenhandwerk. Dazu stehen modernste Werkstätten und Chemielabore zur Verfügung. Offiziell trägt die Agentenschule den Namen "Zentrum für Nachrichtendienstliche Aus- und Fortbildung (ZNAF)". | Weitere Bildergalerien

Befahrbarer Burggraben

Über der mit leichter Steigung versehenen Wiese, bepflanzt mit Kiefern, erkennt man aus 30 Metern Entfernung nur den oberen Teil der Zentrale. Aus diesem Abstand wirken die Fenster weniger offen, dafür fast wie Schießscharten. Dieser Vergleich gefällt Kleihues nicht, zu hören ist er dennoch häufig. Zudem wirkt es, als sei das Gebäude von einem breiten Graben umgeben, der wie der Burggraben einer Festung wirkt. Im Modell, das in Kleihues Büro an der Wand hängt, bestätigt sich diese Annahme. Dort ist zu erkennen, dass der untere Gebäudeteil komplett umfahrbar ist. Warum und für wen genau, darf Kleihues nicht sagen. Der fensterlose Sockel bleibt gewollt im Verborgenen.

Bei der Sicht auf das Modell von oben wird außerdem deutlich, dass die Gebäudeflügel nicht breiter wirken als die Gebäudeteile der Nachbarschaft. "Es ist ein Gebäude, das eine Flügeltiefe von 14 Metern hat, so wie ein normales Bürogebäude", betont Kleihues. "Und deshalb ist es auch aus der Luft kaum zu erkennen, obwohl es ein riesiges Gebäude ist." Aus der Perspektive von oben wird wiederum Kleihues Affinität zum Raster deutlich. Der Abdruck des Gebäudes erinnert an die Figuren des 70er Jahre Computerspiels Space Invaders - kleine Aliens aus quadratischen Pixeln. Doch die BND-Zentrale wirkt filigraner, eleganter.

Strenge Sicherheitsmaßnahmen

Die genauen Grundrisse dürfen nicht veröffentlicht werden. Schon beim Wettbewerb für den Bau der Zentrale herrschten größte Sicherheitsmaßnahmen. Die Entwürfe durften nur an speziellen Computern, auf speziellen Servern, abgeschottet in abhörsicheren Räumen stehend, erstellt werden. Ein bisschen bedauert Kleihues, dass er die Pläne heute nicht zeigen darf. Die Arbeit, die sein Büro in die Ausarbeitung des Gebäudes gesteckt hat lässt sich somit nur anhand freigegebener Fotos rekonstruieren - neuerdings allerdings auch durch ein Video des BND. Dort wird per Drohnenflug das Innere des Gebäudes gezeigt.

Für mehr als 4.000 Mitarbeiter ist das Gebäude auf dem zehn Hektar großen Areal geplant. Bis 1992 stand hier das Stadion der Weltjugend, das Walter-Ulbricht-Stadion. Zuvor war es Exerzierplatz, Kaserne und Polizeistation. In der BND-Zentrale sollten die unterschiedlichen Abteilungen unter einem Dach zusammengeführt werden. Doch immer wieder kam es zu Diskussionen, sodass heute zwar ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BND in dem neuen Bau untergebracht ist, ein Teil aber weiterhin in Pullach, in Bayern, arbeitet. Ein weiterer Standort befindet sich in Berlin-Lichterfelde.

Im Innern des Gebäudes setzt sich das Raster fort. Am Boden fasst anthrazitfarbener Naturstein etwa 2,50 Meter mal 2,50 Meter große weiße Terrazzoflächen ein. Besonders deutlich aber wird das Raster in den drei Atrien der BND-Zentrale. Zwei von ihnen sind etwa 25 Meter hoch und an den Wänden der lichtdurchfluteten Hallen stapeln sich die Flure auf acht Etagen, abgeteilt durch weiße Stützen. Die Atrien sind die einzigen Räume der neuen Zentrale, die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich sind. Sie verkörpern gewissermaßen den neuen Geist des BND im Innern. "Es ist ein offenes kommunikatives Gebäude", so Kleihues. "Es geht darum, dass man sich sieht, sich trifft." Und das geht nur hier. In den Atrien. Denn ansonsten haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BND nur zu ihren jeweiligen Abteilungen Zutritt, wo sie vor allem in sogenannten Zellenbüros arbeiten.

Sendung: radioeins, 08.02.2019, 7:30 Uhr